تقرت: تفكيك جماعة أشرار مختصة في سرقة المساكن

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثاني بولاية تقرت، من توقيف ثلاثة أشخاص بتهمة السرقة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن أفراد الشبكة في العقد الثاني من العمر. متابعين بتهمة جناية تكوين جمعية أشرار وسرقة منزل بتوافر ظرفي الليل والكسر، واستحضار مركبة. وبعد استهداف منزل وسرقة مبلغ مالي معتبر، لتباشر عمليات البحث والتحري وتفعيل العمل الاستعلامي في الميدان.

كما تمكنت ذات المصالح من تحديد هوية المشتبه فيهم، وتوقيفهم في ظرف قياسي. بالإضافة كذلك إلى استرجاع مبلغ مالي يقدر بـ (22.2200.00 دج). وكذا استرجاع الخزانة الفولاذية التي كانت تحوي المسروقات. وأوراق مختلفة تخص الضحية أوراق شيكات، أوراق سيارة.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم وتقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.