تقرت: تفكيك جمعية أشرار تنشط في ترويج المؤثرات العقلية

تمكنت مصالح أمن ولاية تقرت، ممثلة في عناصر أمن دائرة الطيبات (فرقة الشرطة القضائية)، في اليومين الأخيرين، من توقيف أربعة أشخاص من بينهم ثلاثة إخوة أشقاء في العقد الثاني من العمر، أحدهم مسبوق قضائيا. كما قامت بمعالجة قضيتين متفرقتين. تتعلق الأولى بترويج وبيع المؤثرات العقلية والمخدرات (كيف معالج)، فيما تتعلق الثانية بتنفيذ أمر بالقبض.

وقائع القضية الأولى تعود إلى ورود معلومات إلى عناصر مصالحنا تفيد بقيام ثلاثة إخوة أشقاء بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية بالتجمعات السكنية. وبعد الترصد والمتابعة المستمرة للمشتبه فيهم، بخصوص نشاطهم الإجرامي، تم استصدار إذن بالتفتيش لمسكن المشتبه فيهم كانت نتائجه إيجابية.

إذ تم حجز مبلغ يقدر بـ 75.000دج من عائدات إجرامية، 38 كبسولة مؤثرات عقلية نوع بريقابالين 300 ملغ، 23 (مرود مخدرات) كيف معالج، قدر وزنها بـ13.9غرام، 8 علب صغيرة ماصة، تستعمل في لف المخدرات، شفرة (كيتور) خاص بتقطيع المخدرات وأمشاط المؤثرات العقلية، حزمة قفازات بلاستيكية تستعمل في عملية تقطيع المخدرات، ثلاثة هواتف نقالة خاصة بالمشتبه فيهم، ليتم توقيفهم على الفور.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تشكيل ملف جزائي ضد المشتبه فيهم. قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وبعد إجراءات المثول الفوري، صدر ضدهم حكم بخمس سنوات حبسا نافذاً مع الإيداع، وغرامة مالية نافذة قدرها 500.000 دج. عن جنحة الحيازة من أجل البيع والمتاجرة في المخدرات والمؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية.