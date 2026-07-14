تقرت.. توقيف شخصين قاما بسرقة مُسن ومريض ذهنيا

أوقفت مصالح الأمن الوطني بتقرت، مشتبه فيهما في قضية إرتكاب جُرم السرقة على شخص مُسِن و مُعاق ذهنيا.

وتمت عملية التوقيف على إثر تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات الالكترونية المعروفة. والذي أخذ رواجا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي. يتضمن إرتكاب جُرم السرقة على شخص مُسِن و مُعاق ذهنيا من طرف شخصين.

وتمكنت المصالح العملياتية بأمن ولاية توقرت من تحديد هوية المشتبه فيهما أحدهما قاصر. وتوقيفهما ومعالجة قضية جنحة السرقة سهل إرتكابها ضعف شخص بسبب السن والاعاقة.

وأفضت التحريات أيضا الى تورط نفس الاشخاص في قضية سرقة كوابل نحاسية راح ضحيتها احدى المؤسسات العمومية.

وبعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة، تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتقديمهما أمام الجهات القضائية.