تقرت.. توقيف شخص بتهمة سرقة الكوابل والتحطيم لأملاك عمومية

تمكنت مصالح أمن ولاية تقرت، ممثلة في عناصر الأمن الحضري الثالث، من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر ومعالجة 4 قضايا سرقة.

وتتمثل في جنحة السرقة في حالة تلبس مقترنة بظرف الليل مع التحطيم العمدي لأملاك عمومية. وجنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة من شأنها أن تقيد حكم قضائي في صحيفة السوابق العدلية للغير + جنحة السرقة مع التحطيم العمدي لملك الغير - جنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة من شأنها أن تقيد حكم قضائي في صحيفة السوابق العدلية + التخريب العمدي لملك الغير مع السرقة – جنحة الإدلاء بتصريحات كاذبة من شأنها أن تقيد حكم قضائي في صحيفة السوابق العدلية للغير + جنحة السرقة وإتلاف كابل كهربائي.

وتعود حيثيات القضايا إلى تلقي عدة بلاغات من طرف ضحايا عمليات السرقة من بينهم مؤسستين عموميتين. والتي طالت كوابل نحاسية ومعدات خاصة وكذا عمليات قطع وتخريب كابل نحاسي كهربائي خاص بالتوتر المنخفض.

أين عمدت عناصر مصالحنا فور تلقي البلاغات تكثيف الأبحاث والتحريات واستغلال كل مايفيد التحقيق. والتي أسفرت عن توقيف المشتبه فيه في حالة تلبس بالسرقة. ليتم اقتياده الى المصلحة واتخاذ الإجراءات القانونية ضده. حيث تبين أنه نفس الفاعل الذي قام بعمليات السرقة في قضايا الحال.

بعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية قُدم المشتبه فيه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة توقرت. وبعد إجراءات المثول الفوري صدر في حقه أمر بالإيداع الحبس.