تقرت: توقيف مروّجي المخدرات وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية

تمكن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تقرت، من وضع حد لنشاط ستة أشخاص يحترفون ترويج المؤثرات العقلية والمخدرات.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت في قضيتين متفرقتين. بعد استغلال المعلومات تم وضع خطط أمنية محكمة من أجل تحديد هوية المشتبه فيهم والترصد لهم. حيث تمكنت ذات العناصر من توقيف 3 أشخاص في القضية الأولى تترواح أعمارهم مابين31 و 32 سنة. ينحدرون من إحدى الولايات الشمالية و ينشطون بمحور “تقرت – ورقلة”. في حين تم توقيف ثلاثة أشخاص في القضية الثانية تتراوح أعمارهم مابين 23 و 30 سنة.

العمليتين أسفرتا عن حجز 3197 قرص مؤثر عقلي من نوع بريغابالين، ومبلغ مالي يقدر بـ (12.700) دينار. بالإضافة إلى سيارة سياحية و دراجتين ناريتين. كما تم حجز كمية من المشروبات الكحولية المقدرة بـ (1577) وحدة

وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تشكيل ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم. وسيتم تقديمهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.