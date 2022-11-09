تقرت: حجز أزيد من 117 ألف خرطوشة سجائر أجنبية مهربة

تمكنت مصالح أمن ولاية تقرت ممثلة في فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية. من معالجة قضية التهريب لبضاعة أجنبية المنشأ تشكل خطرا على الإقتصاد الوطني والصحة العمومية.

كما تم خلال العملية توقيف ثلاثة أشخاص في العقد الثاني والثالث من العمر. وبعد تفتيش لسيارة سياحية، عثر بداخلها على كمية معتبرة من سجائر من نوع “HP” أجنبية الصنع باللونين الأزرق والأحمر. تقدر بـ 11780 خرطوشة محل تهريب.

بعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا للجهات القضائية، أين صدر ضدهم أمر إيداع مع تأجيل.