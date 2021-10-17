إعــــلانات
أخبار الجزائر

تقرت: حجز أزيد من 53 ألف وحدة من المفرقعات

بقلم عبد العالي رحومة
تقرت: حجز أزيد من 53 ألف وحدة من المفرقعات
حجز كمية من المفرقعات
  • 24
  • 0

أقدم عناصر الأمن بعمليات مداهمة للأسواق ونقاط البيع. مكنت من حجز كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية.

وقدرت الكمية المحجوزة بـ 53870 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام. كانت بحوزة شخصين. ليتم تحويلهم للمقر رفقة المحجوزات لاستكمال الإجراءات القانونية.

طالع أيضا

بومرداس: حجز ما يقارب 63459 وحدة من المفرقعات والألعاب النارية

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

رابط دائم : https://nhar.tv/2ButR
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر