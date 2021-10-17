تقرت: حجز أزيد من 53 ألف وحدة من المفرقعات
بقلم عبد العالي رحومة
أقدم عناصر الأمن بعمليات مداهمة للأسواق ونقاط البيع. مكنت من حجز كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية.
وقدرت الكمية المحجوزة بـ 53870 وحدة من مختلف الأنواع و الأحجام. كانت بحوزة شخصين. ليتم تحويلهم للمقر رفقة المحجوزات لاستكمال الإجراءات القانونية.
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