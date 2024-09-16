تقرت.. حجز أكثر من 18 ألف وحدة من مختلف المفرقعات والألعاب النارية

تمكنت مصالح أمن ولاية تقرت، ممثلة في عناصر الأمن الحضري الثاني، من توقيف شخصين في العقد الثاني من العمر. ومعالجة قضيتين تتعلقان بحجز كمية من المفرقعات والألعاب النارية لغرض البيع.

حيثيات القضية تعود إلى قيام مصالح الأمن بعمليات مداهمة للأسواق ونقاط البيع بإقليم الاختصاص. مكنت من حجز كمية معتبرة من المفرقعات والألعاب النارية قدرت بـ 11 ألفاً و600 وحدة مفرقعات من مختلف الأنواع والأحجام.

كما تمكنت المصالح ذاتها، في عملية ثانية، من حجز كمية معتبرة قدرت بـ6 آلاف و510 وحدات. من مختلف الأنواع والأحجام كانت بحوزة شخص آخر.

ليتم توقيفهما وتحويلهما للمقر رفقة المحجوزات، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفين أمام السيد وكيل الجمهورية المختص إقليمياً.