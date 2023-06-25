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قناة النهار

تقرت : حسان بوبكري..حرفي يحول بقايا النخيل إلى تحف فنية

بقلم قناة النهار
تقرت : حسان بوبكري..حرفي يحول بقايا النخيل إلى تحف فنية
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تقرت : حسان بوبكري..حرفي يحول بقايا النخيل إلى تحف فنية

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