قناة النهار تقرت: زراعة دوار الشمس بالمناطق المالحة.. تجربة ناجحة نحو إنتاج الزيوت بقلم النهار أونلاين نشر في 23 ديسمبر 2022 - 21:35 شارك غرِّد أرسل 116 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fdAMY اقرأ أيضا تساقط أمطار غزيرة بداية من يوم غد على هذه المناطق قناة النهار 07 ديسمبر تراجع القدرة الشرائية يسبب ركود الحركة التجارية بالأسواق الجزائرية بخنشلة قناة النهار 15 ديسمبر طالع هابط: بعد رسالة النوي سونلغاز تتدخل وتحل مشكل الإنارة العمومية بالعامرية في عين تموشنت قناة النهار 15 ديسمبر الشيخ النوي: مستثمر سياحي بواد الفضة يمتلك فندق منذ 30 سنة.. حبوا يجوزو عليه السكة الحديدية قناة النهار 06 ديسمبر ..هل يتعرف الجزائري على مشاهير الإنستغرام قناة النهار 15 ديسمبر مشاهد مهيبة وحضور غفير لتشييع جثـ.ـامين الضـ.ـحايا التسعة في حـ.ـادث مرور المسيلة قناة النهار 15 ديسمبر تجارة: إفتتاح نقطة بيع بنواقشط .. الأجهزة الكهرومنزلية لإيريس تبهر الموريتانيين قناة النهار 03 ديسمبر زين عامر: المنتخب الفرنسي قوي جدا ومبابي أبهرني قناة النهار 04 ديسمبر صريح جدا: لماذا تستفز عبارة "أنت شخص نية" الجزائريين ..؟ قناة النهار 03 ديسمبر وزير الصناعة يوضّح : "الديازال مكاش والجزائر ليست خردة لهذه السيارات" قناة النهار 08 ديسمبر