﻿تقرت.. قتيلان في اصطدام بين سيارة و دراجة نارية

لقي شخصين حتفهما، مساء اليوم الأحد، إثر حادث مرور أليم ببلدية بن ناصر ولاية تقرت.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على الساعة 19سا24د بالطريق الوطني رقم 16 بلدية بن ناصر.

وأوضح المصدر نفسه، بأن الحادث تمثل في اصطدام بين سيارة و دراجة نارية، مما أسفر عن وفاة شخصينكانا على متن الدراجة النارية.

وقد تم تحويل جثتي الضحيتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي، فيما فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادث.