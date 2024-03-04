تقرت.. قتيلان و8 جرحى في اصطدام بين سيارتين نفعيتين

لقي شخصان حتفهما، فيما أصيب 8 آخرين بجروح بليغة، اليوم الإثنين، اثر حادث مرور أليم بولاية تقرت.

وحسب بيان لقيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”، فإن الحادث وقع بالطريق الولائي رقم 309 في شطره الرابط بين بلديتي تماسين وتقرت بالضبط على مستوى بلدية تماسين.

وقد تمثل هذا الحادث الأليم في اصطدام بين سيارتين نفعيتين، مما أسفر عن وفاة شخصين وإصابة ثمانية أشخاص بجروح بليغة من جراء الحادث .