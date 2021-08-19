تقرت: قتيل و24 جريحا في انحراف حافلة لنقل المسافرين جنوب تيماسين

لقي شخص مصرعه واصيب 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين جنوب دائرة تيماسين بولاية تقرت

وأفادت “وأج” نقلا عن الحماية المدنية، أن الحادث وقع على مستوى أحد محاور الطريق الوطني رقم 3 بإقليم بلدية بلدة اعمر. عندما انحرفت حافلة لنقل المسافرين تضمن خط باتنة حاسي مسعود عن مسارها قبل انقلابها. مما أدى إلى هلاك شخص وإصابة 24 آخرين بجروح

وأضافت ذات المصادر، أنه تم إجلاء الضحايا إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية سليمان عميرات بتقرت. من قبل الحماية المدنية وتم وفتح تحقيق من قبل الدرك الوطني لتحديد ملابسات وقوع الحادث