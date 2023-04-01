تقرت.. قتيل و7 جرحى في اصطدام بين سيارتين

لقي شخص حتفه، فيما أصيب 7 آخرون في حادث مرور أليم بلدية سيدي سليمان دائرة المقارين ولاية تقرت.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على الساعة 22سا28د على مستوى الطريق الوطني رقم 03 اثر اصطدام بين سيارتين.

وخلف الحادث حالة وفاة و 7 جرحى تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption