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أخبار الجزائر

تقرت.. قتيل و7 جرحى في اصطدام بين سيارتين

بقلم خالد زوبيري
تقرت.. قتيل و7 جرحى في اصطدام بين سيارتين
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لقي شخص حتفه، فيما أصيب 7 آخرون في حادث مرور أليم بلدية سيدي سليمان دائرة المقارين ولاية تقرت.
وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على الساعة 22سا28د  على مستوى الطريق الوطني رقم 03 اثر اصطدام بين سيارتين.

وخلف الحادث حالة وفاة و 7 جرحى تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث.

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