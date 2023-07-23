قناة النهار تقرت : يناشد المنتصر بالله رئيس جمهورية التدخل العاجل لمساعدته بقلم قناة النهار نشر في 23 جويلية 2023 - 16:27 شارك غرِّد أرسل 48 0 تقرت : يناشد المنتصر بالله رئيس جمهورية التدخل العاجل لمساعدته إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/oWRfD اقرأ أيضا وزير التربية : هذه هي نسب النجاح في البكالوريا حسب كل شعبة قناة النهار 17 جويلية وهران: تفكيك شبكة إجرامية دولية مختصة في تنظيم وتدبير رحلات الإبحار السري قناة النهار 22 جويلية التهاب وجفاف..حالات تستقبلها الإستعجالات بسبب المكيفات الهوائية قناة النهار 15 جويلية شاهد لحظة تقليد الرتب وإسداء الأوسمة لضباط الجيش من طرف رئيس الجمهورية قناة النهار 04 جويلية رئيس الجمهورية يشرف على مراسم احتفالية الطبعة الأولى للوسام الشرفي للتصدير قناة النهار 11 جويلية المسيلة : عائلة الطفلة المفقودة مريم تناشد المساعدة للعثور عليها قناة النهار 13 جويلية شاهد..وزير الشؤون الدينية يؤدي تحية المسجد خلال زيارته إلى ميلة قناة النهار 18 جويلية بجاية : حصيلة مداهمة فجائية للدرك الوطني بشواطيء الولاية قناة النهار 16 جويلية تنبيه من الدرجة الثالثة باللون الأحمر يفيد بإرتفاع قياسي في درجة الحرارة قناة النهار 23 جويلية النهار في بيت التلميذ محمد الامين بن قداش صاحب أعلى معدل وطنيا في شهادة البكالوريا قناة النهار 17 جويلية