تقرت: 17 جريحا في حادث مرور قرب الحجيرة

أصيب 17 شخصا بجروح متفاوتة الخطورة في حادث مرور وقع اليوم الاثنين بالطريق الوطني رقم ثلاثة قرب بلدية الحجيرة، بتقرت.

وحسبما استفيد من مصالح الحماية المدنية، تمثل هذا الحادث في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين تضمن خط سكيكدة – حاسي مسعود. وذلك عند النقطة الكيلومترية 599 بتراب بلدية الحجيرة (ولاية تقرت)، استنادا الى نفس المصدر.

وقد جرى نقل المصابين الى المؤسسة الاستشفائية “المجاهد باشي معمر” بالحجيرة لتلقي الاسعافات الطبية اللازمة وفقا لما أشير اليه.

ومن جهتها، قامت مصالح الدرك الوطني بفتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات هذا الحادث.

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وفاة طفل غرقا في بحيرة تماسين

تعرض طفل يبلغ من العمر 16 سنة لغرق على مستوى بحيرة تماسين بولاية تقرت.

حيث بعد تظافر الجهود خلال ثلاثة ساعات من طرف رجال الحماية المدنية و المواطنين في عملية البحث و الإنتشال خاصة ان البحيرة تعرف بتربتها الطينية الصعبة.

ليتم تحويل جثة الضحية لمصلحة حفص الجثث على مستشفى تقرت و فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني لمعرفة اسباب غرق الطفل.

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قتيل و24 جريحا في انحراف حافلة لنقل المسافرين جنوب تيماسين

لقي شخص مصرعه واصيب 24 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة في حادث انحراف حافلة لنقل المسافرين جنوب دائرة تيماسين بولاية تقرت

وأفادت “وأج” نقلا عن الحماية المدنية، أن الحادث وقع على مستوى أحد محاور الطريق الوطني رقم 3 بإقليم بلدية بلدة اعمر. عندما انحرفت حافلة لنقل المسافرين تضمن خط باتنة حاسي مسعود عن مسارها قبل انقلابها. مما أدى إلى هلاك شخص وإصابة 24 آخرين بجروح

وأضافت ذات المصادر، أنه تم إجلاء الضحايا إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية سليمان عميرات بتقرت. من قبل الحماية المدنية وتم وفتح تحقيق من قبل الدرك الوطني لتحديد ملابسات وقوع الحادث.

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