تقرت..3 وفيات اثر حادث مرور  بالطريق الوطني رقم 3

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 اخرين، اليوم السبت، اثر حادث مرور تمثل في اصطدام سيارتين على الطريق الوطني رقم 03 الرابط بين ولايتي تقرت وورقلة.

وذلك على مستوى بلدية الحجيرة، هذا وتدخلت فرق الحماية المدنية بالحجيرة لنقل المصابين والضحايا،

كما فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة الاسباب الحقيقة وراء هذا الحادث.

تمكن أعوان الفرقة المتعددة المهام بتقرت، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك بورقلة، من إحباط عملية تهريب كمية ضخمة من المهلوسات.

وحسب بيان للمديرية العامة للجمارك، فقد تمت هذه العملية، بالتنسيق مع أفراد الجيش الوطني الشعبي. حيث تم إحباط عملية تهريب 29817 قرصا مهلوسا من نوع بريغابالين 300 ملغ.

بالإضافة إلى 242 قرصا مهلوسا من نوع إكستازي، و880 غ من الكيف المعالج، كانت مخبأة بإحكام على متن مركبتين.

وجاءت هذه العملية، مواصلة للجهود الميدانية الحثيثة للمصالح العملياتية للفرق الجمركية، وفي إطار التنسيق مع المصالح الأمنية.

توقيف 27 بارون مخدرات وحجز أزيد من 333 ألف قرص مهلوس

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 27 تاجر مخدرات، عبر مختلف النواحي العسكرية.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 23 فيفري إلى 01 مارس 2022. ضبطت ذات المصالح، 70,5 كيلوغرام من الكيف المعالج و333026 قرصا مهلوسا.

كما أوقفت مفارز للجيش، 959 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وبشار وجانت وتندوف.

كما ضبطت 32 مركبة و515 مولدا كهربائيا و295 مطرقة ضغط. وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. بالإضافة إلى 83 طن من خليط خام الذهب والحجارة.

كما تم توقيف 14 شخصا آخر وحجز 8 بنادق صيد و6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب. بالإضافة إلى 125 قنطار من مادة التبغ و1653 وحدة من مختلف المشروبات. بكل من سطيف وعين الدفلى وبسكرة وخنشلة والوادي وعين قزام.

فيما أحبط حراس الحدود محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 14160 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

هذا وأحبط حراس السواحل عدة محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 69 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بمختلف السواحل الوطنية.

كما تم توقيف 227 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان وإن أمناس وسوق أهراس.

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