تقرت.. 4 قتلى وجريح اثر حادث مرور في قرية الشقة

لقي 4 أشخاص حتفهم، فيما أصيب آخر، مساء اليوم الثلاثاء، اثر حادث مرور أليم بولاية تقرت.

وحسب ما أفادت به قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها المختصة في الإعلام المروري “طريقي”، فإن الحادث بالطريق الوطني رقم 124 في شطره الرابط بين بلديتي الحجيرة والعالية، بالضبط على مستوى قرية الشقة بلدية الحجيرة.

وقد تمثل هذا الحادث الأليم في اصطدام عنيف بين سيارتين سياحيتين، مما أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة شخص بجروح تم اسعافه ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.