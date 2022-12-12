تقرت: محترفي النصب والاحتيال في قبضة الأمن

تمكنت عناصر الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية توقرت، من توقيف شخص في العقد الثاني من العمر. ومعالجة قضية النصب والاحتيال، التي راح ضحيتها 6 أشخاص، خمسة منهم أصحاب محلات لبيع المواد الغذائية أما السادس فهو صاحب محل لبيع الخردوات .

حيثيات القضية تعود الى تقدم الضحايا الواحد تلوى الأخر، من أجل الإبلاغ عن شخص قام بالنصب عليهم وأخذ سلع منهم دون تسديد قيمتها المالية (سلع مختلفة)، أين باشرت عناصر مصالحنا عمليات البحث والتحري والترصد للمشتبه فيه حيث كللت العملية بتوقيفه .

وبعد استكمال الإجراءات القانونية تم تشكيل 6 ملفات جزائية قدم بموجبها أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا. وبعد إجراءات المثول الفوري صدر ضده أمر إيداع.