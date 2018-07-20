تقرير: الجزائر الأقل ديونا في العالم

أشار تقرير صدر عن “المؤسسة العربية لضمان الاستثمار” إلى أن إجمالي الدين الخارجي لـ20 دولة عربية.

قفز من 426.4 مليار دولار عام 2000 إلى 923.4 مليار عام 2016.

وتوقع التقرير أن يكون حجم الدين قد تجاوز تريليون دولار في الوقت الحالي.

مشيرا إلى أن الزيادة كانت نتيجة لجوء دول المنطقة إلى الاقتراض لتمويل العجز في موازناتها، بعد الارتفاع في حجم الإنفاق.

ورغم زيادة الدين الخارجي للدول العربية، فإن 4 دول عربية بينها الجزائر جاءت ضمن قائمة الدول الأقل ديونا في العالم.

وسجلت السعودية 12.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الكويت 18.6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

الإمارات 19.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، والجزائر: 20.4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.