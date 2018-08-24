تقرير الطبيب الشرعي يُفصّل في قضية مقتل الشاب محمد 

أفرج وكيل الجمهورية بمحكمة الدبيلة شرق ولاية الوادي، عن المتهمين في مقتل الشاب العشريني محمد بته القاطن ببلدية المقرن.

وأسفرت التحقيقات الأولية وتقرير الطبيب الشرعي و السماع ل06 شهود عيان في الحادث،.بعد أن أقدم المتهم الرئيسي بتسليم نفسه لدى فرقة الدرك الوطني بالمقرن.

إثر وقوع حادث مرور أدى إلى مصرع الشاب محمد مؤكدا على أن الحادث المميت كان بسبب تعرض الشاب إلى حادث مرور بالطريق الرابط بين سيدي عون والمقرن عن طريق الخطأ.

ما خلف له كدمة في الرأس نتيجة إصطدامه بسيارة من نوع 404 ، وهو ما ينفي تعرضه للضرب أو الإعتداء مثلما روّج له،على اساس أن الضحية أنه تم الإعتداء عليه بعصى وهروات حتى الموت.

وهو ما أكده تقرير الطبيب الشرعي بمصلحة التشريح بالوادي..

وتعود تفاصيل الحادث إلى نشوب ملاسنات بين الضحية ومرافقه مع بعض السكان بسبب السياقة بسرعة مفرطة أدى إلى إزعاج السكان في وقت متأخر من الليل.

وتدخل المتهم الرئيسي لانهاء الملاسنات وهم الضحية بالعودة نحو منزله العائلي، بمرافقة المتهم الرئيسي الذي طلب مساعدته على نقله للمنزل .

وخلالها قام المتهم بتحريك مركبته من نوع 404 واللحاق بالضحية لإيصالهوهو ما أدى إلى صدمه وضربه بالسيارة بحكم الطريق مظلم والضحية كان يسير وسط الطريق .

ومكث الضحية أربعة أيام في غرفة الإنعاش الى أن فارق الحياة مساء أول أيام عيد الأضحى

وتم وضع المتهمين تحت الرقابة القضائية ومتابعة التحقيقات للكشف عن ملابسات الجريمة.