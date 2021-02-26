تقرير المخابرات الأمريكية يكشف موافقة ولي العهد السعودي على عملية اعتقال أو قتل الصحفي خاشقجي

كشف تقرير المخابرات الأميركية أن ولي العهد السعودي،محمد بن سلمان،وافق على عملية بتركيا لاعتقال أو قتل الصحفي جمال خاشقجي.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قد قدمت التقرير الذي رفعت عنه السرية إلى الكونغرس قبل إصداره للجمهور.

وجاء ذلك عقب تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود يوم أمس الخميس.

وقال التقرير، إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وافق على عملية في اسطنبول بتركيا لاعتقال أو قتل خاشقجي”

قبل ان يضيف المصدر نفسه، بأن “سيطرة ولي العهد السعودي على أجهزة الاستخبارات والأمن تجعل من المستبعد تنفيذ العملية بدون إذن منه.”

وواصل تقرير المخابرات الأمريكية:”تقديراتنا مبنية على مشاركة مباشرة لمستشار محمد بن سلمان وأعضاء من رجال الأمن الوقائي في العملية”.