تقرير ايجابي عن مجابهة كورونا ولقاءات أسبوعية للجنة للكشف عن بروتوكولات العلاج بأكثر تفاصيل

حررت اللجنة العلمية لرصد تفشي كورونا فايروس كوفيد 19، تقريرا ايجابيا حول تطورات الوباء في الجزائر.

وقالت مصادر من اللجنة في حديث خصت به “النهار أونلاين”، بأن التقرير الذي أعده اعضاء اللجنة امس الاثنين، كان ايجابيا وسيرفع الى السلطات من أجل التأكيد على تسجيل تحكم في الوضع بعد انخفاص عدد الوفيات، وأشارت الى امكانية تمديد الحجر الصحي الى غاية نهاية شهر ماي الجاري.

الى ذلك، قالت مصادر”النهار أونلاين” بأن اللجنة ستشرع بداية من السبت القادم في عقد ندوة اسبوعية للكشف وبكافة ااتفاصيل عن بروتوكولات العلاج وتطور الوضع الصحي في الجزائر من جراء كورونا فايروس كوفيد 19.