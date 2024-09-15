تقرير جديد صادم عن ميغان ماركل!

خرج تقرير جديد مثير للجدل، بمعلومات صادمة عن دوقة ساسكس ميغان ماركل، زوجة الأمير هاري الذي يحتفل بعيد ميلاده هذا الأسبوع.

وقال التقرير، أن ميغان ماركل “ترعب موظفيها ودكتاتورة ترتدي أحذية بكعب عال وتجعل الرجال يبكون”.

كما نشرت صحيفة “هوليوود ريبورتر”، تفاصيل محرجة من المرجح أن تزعج ماركل، 43 عاما، وزوجها الأمير هاري.

وزعم مصدر مقرب من الزوجين في المقال أن “الجميع خائفون من ميغان. إنها تقلل من شأن الناس، ولا تقبل النصيحة”.

وقال التقرير: “كلاهما من صناع القرار السيئين، ويغيران رأيهما كثيرا. هاري شخص ساحر للغاية لا يتصنع على الإطلاق، ويساعد الناس كثيرا. وهي فظيعة حقا”.

وقال مصدر آخر للصحيفة: “إنها لا تعرف الرحمة على الإطلاق. إنها تتجول مثل الديكتاتورة مرتدية حذاء بكعب عال، غاضبة وتصدر الأوامر. لقد شاهدتها وهي تجعل الرجال البالغين يذرفون الدموع”.

استبدال مرتفع للموظفين لدى ميغان ماركل

وشهدت ميغان وهاري معدل استبدال مرتفع للموظفين على مر السنين.

حيث غادرت مساعدة ماركل والسكرتيرة الخاصة بها في عام 2021. وفي الشهر الماضي، استقال كبير موظفي الزوجين، بعد 3 أشهر فقط من توليه الوظيفة.

لكن دوقة ساسكس ليست غريبة على الانتقاد بسبب سلوكها تجاه موظفيها. ففي عام 2018، حقق قصر باكنغهام مع ماركل بسبب معاملتها لمساعدين ملكيين. وهو ما تم وصفه بأنه “سلوك تنمر”.

ولم ينشر القصر نتائج التحقيقات، لكن ماركل وصفت هذه المزاعم بأنها “حملة تشويه مدروسة”.

وأغلقت ميغان ماركل الباب أمام الحياة الملكية في عام 2020 إلى جانب الأمير هاري.

وأدى انتقال الزوجين إلى مونتيسيتو في كاليفورنيا، لحدوث خلاف كبير مستمر خاصة مع الأمير ويليام وزوجته أميرة ويلز كيت ميدلتون.

كما قد يؤدي المقال الجديد من “هوليوود ريبورتر”، إحدى أكثر صحف عالم الترفيه احتراما. إلى إحباط احتفال دوق ساسكس بعيد ميلاده الأربعين هذا الأسبوع.

وسيحتفل هاري بهذه المناسبة اليوم الأحد، ومن المتوقع أن يحصل على مبلغ نقدي ضخم قدره 8.5 مليون دولار. وذلك بفضل الترتيبات التي اتخذتها جدته الكبرى الراحلة، الملكة إليزابيث الثانية.

حيث وضعت الملكة الراحلة 90 مليون دولار في صندوق ائتماني لعائلتها. وذكرت أن هاري سيحصل على حصته من الصندوق عندما يبلغ الأربعين من عمره.