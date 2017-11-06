تقرير جديد يفضح نظام “الزطلة”

كشف تقرير جديد صادر عن معهد الدراسات الأمنية للإتحاد الأوروبي، عن تفاصيل وإنتاج القنب الهندي بالمغرب.

والذي يتم نقله خارج المملكة المغربية عن طريق ميناء طنجة، والذي يعد أكبر نقطة توزيع بالعالم.

التقرير الأوروبي أوضح أنه تم تخصيص 47 ألف هكتار لزراعة القنب الهندي في منطقة الريف.

الفيديو المرفق يوضح كيف يتم نقل القنب الهندي خارج المملكة المغربية: