تقرير جديد يفضح نظام “الزطلة”

كشف تقرير جديد صادر عن معهد الدراسات الأمنية للإتحاد الأوروبي، عن تفاصيل وإنتاج القنب الهندي بالمغرب.
والذي يتم نقله خارج المملكة المغربية عن طريق ميناء طنجة، والذي يعد أكبر نقطة توزيع بالعالم.
التقرير الأوروبي أوضح أنه تم تخصيص 47 ألف هكتار لزراعة القنب الهندي في منطقة الريف.
الفيديو المرفق يوضح كيف يتم نقل القنب الهندي خارج المملكة المغربية:
التعليقات (2)
tout est justifier
حقيقة المخزن تبرز للعيان بعد تقرير الأمم المتحدة والتقرير الأمريكي والأخير تقرير الإتحاد الأوروبي عن زراعة المخدرات ونقلها عبر موانيءالمغرب يفضح ألاعيب المخزن لماذا لم تحتج المغرب على هذه التقارير وتستدعي سفراء هذه الدول وتحتج؟كما فعلت مع تصريح الوزير عبد القادر مساهل الذي كان صادقا فيما يقول إن المغرب يعيش اليوم عزلة دولية وتفطن المجتمع الدولي على خطورة هذه الأعمال التي يقوم بها نظام المخزن وتحالفه الغامض مع شبكات عالمية في تجارة المخدرات وتمويل ا لم له لن الإرهابية إن المغرب اليوم أصبح خطرا على المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين