تقرير دولي: تباطؤ التضخم بالجزائر وارتفاع الدينار في 2023

توقع تقرير دولي، تباطؤ حاد لمعدل التضخم في الجزائر السنة الجارية، وكذا استمرار ارتفاع الدينار الجزائري.

وكشف تقرير لموقع “FitchSolutions” الشهير، أنه ومن المتوقع أن يشهد معدل التضخم في الجزائر تباطؤًا حادًا في عام 2023. مع استمرار ارتفاع الدينار الجزائري.

وجاء في التقرير، أن التضخم في الجزائر، سيتباطئ من 9.7 بالمائة في عام 2022، ليصل إلى 3.8 بالمائة في عام 2023.

وعرف الدينار الجزائري، قفزة تاريخية مؤخرا في التعاملات الرسمية البنكية. وفي السوق السوداء للعملات، وهي الأولى من نوعها منذ عقد كامل.

فقد بدأت مؤشرات تحسن العملة الجزائرية أمام الأورو والدولار منذ السادس سبتمبر الماضي. محققة مكاسب بـ6 دنانير مقارنة بالأشهر الأولى من سنة 2022.

وتوقعت عدة تقارير، استمرار ارتفاع قيمة العملة الجزائرية، خلال السنة الجارية.

واستند في ذلك إلى الإدارة السياسية للسلطات الجزائرية لدعم العملة والعوامل الاقتصادية الأخرى التي تساعد على دعمه.

وساهم ارتفاع أسعار المحروقات بقوة في هذا الانتعاش. بالإضافة إلى بعض الانجازات الأخرى كبداية استغلال غار جبيلات.

وكذا نية الجزائر الانضمام إلى بريكس. وتصريحات الرئيس برفع قيمة الدينار، كل هذا ساهم في هذا الارتفاع.

وسيساهم ارتفاع قيمة الدينار في استقرار القدرة الشرائية للمواطنين واستقرار أسعار المنتجات.