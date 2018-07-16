تقرير دولي: ورقلة سجلت درجات حرارة قياسية بلغت  51.3 درجة مئوية يوم 5 جويلية الجاري

سجلت مدينة ورقلة درجة حرارة قياسية يوم ال5 جويلية الجاري .

حيث جاء في تقرير للوكالة الدولية للارصاد الجوية أن المدينة سجلت 51.3 درجة مئوية بتاريخ 5 جويلية الجاري.

وشهدت العديد من مناطق العالم خلال الأسبوعين الماضيين طقسا “ملتهبا”.

وسجلت بعض الأماكن ارتفاعا قياسيا في درجات الحرارة، بلغت مستويات لم تعهدها من قبل.

وسجلت عدة مدن عربية درجات حرارة قياسية خلال الفترة القليلة الماضية، مع استمرار درجات الحرارة بالارتفاع في صيف 2018.

فيما سجلت مدينة الاحواز الايرانية اكبر درجة حرارة خلال الاسبوعين الماضيين.

حيث بلغت درجة الحرارة بين ال2 و12 جويلية الجاري 53 درجة مئوية في المدينة.