تقرير رسمي يطالب سوناطراك بعرض أسباب كارثة الوادي وإصلاح الأضرار البيئية

راسل مدير البيئة لولاية الوادي، اليوم الجمعة، مدير نشاطات النقل عبر القنوات لسوناطراك، لإبلاغه بتلوث مياه الوادي، جراء تسرب البترول.

وكشفت المراسلة أن تسرب البترول من الأنبوب بالنقطة الكيلومترية PK 263 بالبعاج، لوث مياه الوادي التي تصب بشط ملغيغ بالحمراية.

وأشار أن هذا التسرب سيؤثر حتما على التربة والتنوع البويولوجي والمحيطات الفلاحية، انطلاقا من مكان الحادث إلى غاية تلويثه للشط.

ودعا مدير البيئة لولاية الوادي، سوناطراك، لإعداد تقرير حول ظروف وأسباب الواقعة أو الحادثة، آثاره على الأشخاص والممتلكات والبيئة.

ودعا الى اتخاذ تدابير لتفادي أي واقعة أو حادثة مماثلة والتخفيف من آثار ذلك على المدى المتوسط والطويل.

كما شدد على مباشرة تنفيذ تدابير إزالة التلوث وإعادة الأماكن إلى حالتها الأصلية، حيث ستتابع لجنة مراقبة المؤسسات الحادث والعملية.

للإشارة، قام ممثلو هذه المصالح بالمقاطعة الإدارية بالمغير بالانتقال إلى عين المكان والإطلاع على الوضعية وإعداد تقرير مفصل.

وتم تسجيل تباطأ لتدفق التسرب، مما يدل على غلق التدفق الأنبوب، وهذا يتطابق مع تصريح شركة سوناطراك.

كما كشف تقرير ممثلو المصالح اشتعال للنيران بعد مغادرتهم منطقة البعاج، ووصول التلوث الى بلدية اسطيل.

أما اليوم الجمعة، فقد وجدت النيران مخمدة من قبل أعوان الحماية المدنية، وتم إيقاف التسرب، والأشغال ما تزال جارية.