تقرير صادم حول تعامل الفرنسيين مع كورونا

كشفت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في فرنسا اليوم الثلاثاء أن الفرنسيين لا يرتدون الكمامة. ولا يغسلون أيديهم أبدًا بالصابون أو المعقم الكحولي المائي. رغم تحذيرات السلطات الصحية من عودة كورونا.

وتفصيلاً، يقول التقرير إن 43% من المشاركين لا يرتدون الكمامة على الإطلاق.

بالإضافة إلى ذلك، فإن ما يقرب من واحد من كل عشرة فرنسيين (7٪). إنهم لا يغسلون أيديهم أبدًا بالصابون أو المعقم الكحولي المائي.

وكانت نسبة المشاركين الذين أعلنوا أنهم لا يحترمون هذه الإجراءات أعلى بين الرجال، والأشخاص الذين لا يمارسون أي نشاط. والأشخاص الذين يعارضون التطعيم بشكل عام. والأشخاص الذين أعلنوا أنهم ليسوا معرضين لخطر الإصابة بشكل حاد من كوفيد-19″.

على العكس من ذلك، قال 29% فقط من المشاركين إنهم يرتدون قناعًا كثيرًا (16%). أو بشكل منهجي (13%) في حالة ظهور الأعراض أو الأشخاص الضعفاء أو في الأماكن المزدحمة.

وتشير هيئة الصحة العامة في فرنسا إلى أنه “بالنسبة لأكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع. فإن نوايا الحفاظ على الإيماءات الحاجزة أو زيادة اعتمادها في الشتاء المقبل ترجع بشكل أساسي إلى عودة وباء كوفيد-19 الجديد”.

وستبدأ حملة تطعيم جديدة ضد كوفيد، وكذلك ضد الأنفلونزا، اليوم الثلاثاء 15 أكتوبر. وتستهدف بشكل خاص الفرنسيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فما فوق والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأمراض خطيرة.

وتصر السلطات الصحية على أنه إذا فقدت اللقاحات فعاليتها بمرور الوقت ضد العدوى، فإنها تظل وقائية للغاية ضد كورونا.

علاوة على ذلك، يمكن لبعض البالغين (الأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، 65 عامًا فما فوق والمعرضين للخطر). الاستفادة أيضًا من علاج محدد مضاد للفيروسات.

إذا لم تعد منظمة الصحة العالمية، منذ ماي 2023، تعتبر الوباء حالة طوارئ صحية عالمية. فإنها تذكر بانتظام أن فيروس سارس-كوف-2 “يستمر في الانتشار والتطور”.