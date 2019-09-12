تقرير طبي يكشف سبب وفاة العالم النووي المصري بالمغرب

أكد مصدر قضائي مغربي، أن تشريحا طبيا أجراه 3 أطباء على جثة العالم النووي المصري، أبو بكر عبد المنعم، أثبت أن وفاته كانت طبيعية.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن “هسبريس” المغربي، إن الفحوصات التي أجراها مختبر الشرطة العلمية، على عينات من معدة العالم، أكدت عدم وجود أي مواد سامة.

وأثبتت التحاليل المخبرية المنجزة على العقاقير الطبية والسوائل المحجوزة بغرفة الفقيد، عدم وجود أي مواد مخدرة أو سامة.

وأضاف ذات المصدر، نقلا عن القضاء المغربي، اليوم الخميس، أن وفاة العالم المصري، كانت طبيعية، ونجمت عن إعتلال وتضخم في عضلة القلب.

وتوفي العالم المصري، الخميس الماضي، أثناء تواجده بالمغرب، للمشاركة في مؤتمر إقليمي بمدينة مراكش.

وطالبت النيابة العامة بمراكش، بإخضاع جثة العالم المصري للتشريح الطبي، قبل ترحيلها لبلده الأصلي.