تقرير للأمم المتحدة : الجزائر تملك 20.02 ترليون متر مكعب من إحتياطي الغاز الصخري

ذكر تقرير للأمم المتحدة خلال الندوة الأممية للتجارة والتنمية، أنّ الجزائر تملك ثالث أكبر إحتياطي غاز صخري في العالم، بعد كل من الصين والأرجنتين.

والذي يُقدر بـ 20.02 ترليون متر مكعب.

أشارت الندوة الأممية للتجارة والتنمية في تقرير لها، إلى أنّ الجزائر من البلدان الأولى المصدّرة للغاز التقليدي في إفريقيا.

وثالث أكبر إحتياطي من حيث الغاز الصخري الممكن إسترجاعه تقنيا.

وذكر تقرير لدراسة أعدتها الوكالة الأمريكية للإعلام في الطاقة سنة 2015.

أن الموارد العالمية الممكن إسترجاعها تقنيا من حيث الغاز الصخري تبلغ مايعادل 214.5 ترليون متر مكعب.

أي ما يكفي لـ 61 سنة من الاستهلاك العالمي حسب وتيرة 2016،

كما تؤكد الدراسة أن الجزائر تأتي في المرتبة الثالثة من حيث احتياطي الغاز الصخري القابل للاسترجاع بعد كل من الصين والأرجنتين.

و تملك الجزائر وحدها ما يقدر بـ 707 ترليون قدم مكعب من الغاز الصخري، أي ما يعادل الـ20.02 متر مكعب.

أي بنسبة 3 9% من الموارد القابلة للاسترجاع تقنيا في العالم.

وهي نسبة تمثل أكثر من نصف ما تملكه إفريقيا.