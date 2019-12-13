تقرير متشائم لوكالة الطاقة الدولية بشأن أسعار النفط

توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن مخزونات النفط العالمية قد ترتفع بشكل حاد رغم اتفاق الأوبك + على زيادة الإنتاج.

وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أنه رغم التخفيضات الإضافية في الإنتاج وتقليص توقعات إمدادات النفط، سترتفع مخزونات النفط العالمية بمقدار 700 ألف برميل خلال 2020.

وأكدت الوكالة أنه وحتى إذا إلتزمت “أوبك+” على نحو صارم بالإتفاق الجديد، فإنه سيتم سحب 530 ألف برميل يوميا من الخام فقط.

كما عدلت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو إمدادات الدول غير الأعضاء في أوبك سنة 2020، بالخفض بمقدار 200 ألف برميل يوميا.