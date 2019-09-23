تقرير مفصّل على طاولة الحكومة لتحديد مصير موسم العمرة الجديد

رفع الديوان الوطني للحج والعمرة تقريرا مفصلا إلى الحكومة، حول العراقيل التي يواجهها موسم العمرة المقبل.

عقب اشتراط السلطات السعودية اعتماد محرك الحجز المركزي للحج والعمرة هذا الموسم.

والذي يفرض الدفع الإلكتروني على الوكالات السياحية وكل المتعاملين، كشرط أساسي لاستصدار التأشيرات للمعتمرين.

وطالب الديوان الوطني للحج والعمرة الحكومة بضرورة إيجاد حل لهذا الاشكال، سواء بفتح مجال الدفع الإلكتروني.

وتعبئة أرصدة الوكلاء السياحيين بالعملة الصعبة في الخارج، أو من خلال طلب استثناء للجزائر هذا الموسم.

على غرار الاستثناءات التي منحتها المملكة لعديد الدول التي تعيش اضطرابات سياسية كاليمن وإيران والسودان وسوريا.

وينتظر الديوان الوطني للحج والعمرة القرار النهائي للحكومة بشأن مسألة تحويل الأموال إلكتروزنيا إلى السعودية.

عبر البنك المركزي لتسديد مستحقات العمرة، على غرار عملية تحويل مستحقات الحج التي يتولاها البنك المركزي.

ويصل متوسط مستحقات العمرة الواجب دفعها إلكترونيا لاستصدار التأشيرا إلى 120 مليون أورو.

كما يتم تحويل سنويا ما قيمته 90 مليون أورو كمستحقات عملية الحج، لحساب 36 ألف حاج جزائري.

بمعدل 10 آلاف ريال لكل حاج أوما يعادل 2500 أورو،حيث ستضطر الحكومة إلى الموافقة على تحويل الأموال إلكترونيا إلى السعودية.

في حال قررت المحافظة على السير العادي لموسم العمرة، وعدم رهن رغبات الجزائريين في أداء المناسك.

وأشار مصادر مسؤولة لـ«النهار» إلى أن الحكومة قد تتجه للخيار الثاني في هذه المعادلة.

وهو اللعب على وتر الأوضاع السياسية التي تعيشها الجزائر، من أجل مطالبة المملكة بمنحها استثناء هي الأخرى.

على غرار ذلك الذي استفادت منه بعض الدول العربية التي تعيش اضطرابات على مستواها.

والتي سيكون لها الحق في الدفع النقدي هذا الموسم لمستحقات العمرة.

وكشف ذات المسؤول إلى أن الديوان الوطني للحج والعمرة قد اجتمع قبل أيام لدراسة الوضع وقام بإعداد تقريرمفصل عن الوضع.

خاصة وأن الأمر خارج عن نطاقه، ويتطلب موافقة الحكومة ومصادقة البنك المركزي على قرار تحويل العملة الصعبة إلكترونيا.

بهدف السماح للمعتمرين بأداء المناسك هذا الموسم.

ولم يباشر بعد ديوان الحج والعمرة إجراءات اعتماد الوكالات السياحية ومنح التراخيص لحساب هذا الموسم.

في انتظار رد الحكومة على تقرير الديوان.

وإيجاد حل لمشكلة تحويل الأموال وكيفية التعامل مع محرك الحجز المركزي للحج والعمرة.

في وقت باشر معتمرو باقي الدول موسم العمرة منذ بداية الشهر الجاري.