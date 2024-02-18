تقرير يتوقع عودة الأمير هاري لأداء واجباته الملكية

كشف تقرير جديد نشرته صحيفة The Times نقلاً عن مصدر ملكي، أن الأمير هاري قد يعود إلى دوره الملكي.

وقال التقرير، أن الأمير هاري، يرغب في دعم والده الملك تشارلز من خلال دور ملكي مؤقت، وذلك بعد تشخيصه الأخير بإصابته بالسرطان.

وأضاف التقرير أن أصدقاء الأمير هاري، أخبروا الموقع أن دوق ساسكس سيكون على استعداد لاستئناف دوره الملكي على الرغم من تنحيه عن العرش قبل 4 سنوات.

كما يُعتقد أن الملك تشارلز يريد أن يعود هاري إلى واجباته الملكية، نظراً لأن ذلك “سيفيد المؤسسة”.

حيث قال المصدر: “على جميع المستويات العملية، من المنطقي تماماً أن تجتمع العائلة معاً لدعم الملك أثناء مرضه”.

وتابع: “لقد قيل الكثير من كلا الجانبين في السنوات الأخيرة، لكن هذا لم يقلل أبداً من رابطة الدم الأساسية. وهناك الآن جوانب عملية يجب أخذها في الاعتبار. مع أهمية قصوى لرفاهية الملك وكيت في هذا الأمر”.

وأضاف: “تفاصيل اجتماع كلارنس هاوس والمحادثات اللاحقة خاصة، لكن الشعور هو أن هذا الترتيب يمكن أن ينجح”.

وبعد وقتٍ قصير من إعلان القصر الملكي أن الملك تشارلز قد تم تشخيصه بمرض السرطان، لم يتردد الأمير هاري، في التوجه للندن في رحلة سريعة، من مطار لوس أنجلوس، لرؤية والده الملك تشارلز.

وتوجه دوق ساسكس إلى كلارنس هاوس، حيث يعيش الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا في لندن.

ويُعتقد أن الأب والابن قد أجريا لقاءً خاصاً قصيراً، هو الأول لهما منذ حفل التتويج في ماي 2023.

بينما لم يلتقِ الأمير هاري بشقيقه الأمير ويليام خلال الرحلة القصيرة. وقد شوهد دوق ساسكس في مطار هيثرو بلندن بعد قضاء حوالي 24 ساعة في المملكة المتحدة.