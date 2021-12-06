تقرير يكشف مفاجأة عن أول بؤرة لأوميكرون

كشف تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية عن مفاجأة، تتعلق بمكان أول ظهور لمتحور كورونا الجديد “أوميكرون” الذي إنتشر أواخر شهر نوفمبر المنصرم.

وأثبت التقرير أن المتحور الجديد لم يظهر في جنوب إفريقيا كما تم الإعلان عنه سابقا، بل أول بؤرة كانت في مدينة نيويورك.

وكان أول ظهور لأوميكرون بحفل خاص بالرسوم المتحركة اليابانية المعروفة بإسم “إنيمي”، أقيم في مانهاتن بنيويورك حضر 53 ألف شخص.

وأقيم هذا الحفل بين 19 و21 نوفمبر الماضي، كان العديد من الحضور مصابين بفيروس كورونا.

أمريكا ترصد أول إصابة بأوميكرون أواخر نوفمبر

أعلنت السلطات الصحية الأميركية تسجيل أول إصابة بـأوميكرون على أراضيها في الثاني من ديسمبر، بعد أكثر من 10 أيام على فعالية حفل “الإنيمي”.

وأفاد التقرير أن شخص من بين الذين كانو في الحفل يدعى “بيتر ماكجين”، لم أجرى فحص الكشف عن كورونا أظهر وجود طفرات أوميكرون في الفيروس. وبهذا ظهر المتحور الجديد بأمريكا حتى قبل أن تطلق عليه منظمة الصحة العالمية إسم أوميكرون.

كما تواصل “ماكجين” مع 30 شخصا كان معهم في نيويورك، وقد ثبتت إصابة نصفهم على الأقل بالفيروس. لكن لم تعلن السلطات فيما إذا كانوا إلتقطوا أوميكرون.

وبعدها أرسل مسؤولو الصحة في نيويورك رسائل إلى الحاضرين في الحفل، لحثهم على الخضوع للإختبار. كما لم تكشف عن أشخاص نقلت لهم العدى بـأوميكرون في ذات الحفل.

كما أعلنت السلطات في ولاية “كنيتيكت” بأن رجلا في الستينيات من عمره أصيب بمتحور أوميكرون في أواخر نوفمبر. بعد أيام من عودة أحد أفراد الأسرة من حضور فعالية “الإنيمي” ذاتها.

وكانت نيويورك قد أعلنت السبت عن 3 حالات إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون. ليصل عدد الحالات المرتبطة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في الولاية إلى 8.

وبحسب السلطات الأميركية فقد رصد المتحور أوميكرون في عدد قليل من الولايات حتى الآن. بما فيها نبراسكا ومينيسوتا وكاليفورنيا وهاواي وماريلاند وبنسلفانيا وكولورادو ويوتاه وميزوري ونيوجيرسي وجورجيا.

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