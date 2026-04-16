تقسيم جديد لبلدية عنابة

وقَّع الوزير الأول سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا يتضمن تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة - ولاية عنابة -وحدودها.

ووفقا للمرسوم رقم 26-141، تم تحديد ثماني مندوبيات عبر كامل إقليم بلدية عنابة.

وتسمى كما يأتي :

المندوبية البلدية “سيبوس”.

المندوبية البلدية وادي الذهب”.

المندوبية البلدية “المقراني “.

المندوبية البلدية الواجهة البحرية “.

المندوبية البلدية “سيدي عيسى”.

المندوبية البلدية “الفخارين”.

المندوبية البلدية الأبطال”.

المندوبية البلدية “الريم”.