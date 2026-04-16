تقسيم جديد لبلدية عنابة
بقلم م .فيصل
وقَّع الوزير الأول سيفي غريب، مرسوما تنفيذيا يتضمن تحديد عدد المندوبيات البلدية لبلدية عنابة - ولاية عنابة -وحدودها.
ووفقا للمرسوم رقم 26-141، تم تحديد ثماني مندوبيات عبر كامل إقليم بلدية عنابة.
وتسمى كما يأتي :
المندوبية البلدية “سيبوس”.
المندوبية البلدية وادي الذهب”.
المندوبية البلدية “المقراني “.
المندوبية البلدية الواجهة البحرية “.
المندوبية البلدية “سيدي عيسى”.
المندوبية البلدية “الفخارين”.
المندوبية البلدية الأبطال”.
المندوبية البلدية “الريم”.
رابط دائم : https://nhar.tv/HN5i0