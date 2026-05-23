تقلبات جوية.. إخراج سيارة جرفتها السيول بوادي تبربرت في تامنغست

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم السبت الحالة العامة على إثر التقلبات الجوية بولاية تامنغست وحصيلة تدخلات وحداتنا العملية.

وحسب بيان المديرية فقد شهدت بعض مناطق ولاية تامنغست، تدخلت وحداتها للقيام بعدة عمليات ميدانية وقائية واستطلاعية قصد متابعة الوضع وضمان سلامة المواطنين. بالإضافة إلى القيام بعملية تعرف، استطلاع ومعاينة لواد تبربرت بإقليم دائرة تاظروك.

وتدخل أعوانت الحماية المدنية للقيام بعملية إخراج سيارة جرفتها سيول واد تبربرت، على بعد حوالي 10 كلم من دائرة تاظروك. وهذا دون تسجيل أي خسائر بشرية.

في حين أكدت المصالح ذاتها أن الوضعية تبقى مستقرة عبر باقي بلديات ودوائر الولاية .

وتدعو كافة المواطنين ومستعملي الطريق إلى ضرورة التحلي بالحيطة والحذر، وعدم المجازفة بقطع الأودية والشعاب أثناء جريانها. مهما بدا مستوى المياه منخفضًا، تفاديًا لخطر انجراف المركبات والأشخاص.