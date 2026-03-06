تقلبات جوية: إخراج سيارة عالقة وامتصاص مياه الأمطار في عدة بلديات

سجلت مصالح الحماية المدنية، صباح اليوم الجمعة 06 مارس 2026 على الساعة الثامنة صباحاً، عدة تدخلات عبر عدد من الولايات، وذلك إثر التقلبات الجوية وتساقط الأمطار التي شهدتها بعض المناطق من الوطن.

ففي ولاية أولاد جلال، تدخلت وحدات الحماية المدنية ببلدية أولاد جلال لإخراج سيارة كانت عالقة بجانب الطريق البلدي رقم 45 بالقرب من مجرى وادي جدي، حيث كان على متنها أربعة أشخاص تعرضوا لحالة صدمة، وتم التكفل بهم في عين المكان دون تسجيل إصابات.

وبولاية المسيلة، قامت فرق التدخل بامتصاص مياه الأمطار المتراكمة على مستوى مفترق الطرق. بحي لعماير ببلدية المسيلة، لتسهيل حركة المرور ومنع أي أخطار محتملة على مستعملي الطريق.

أما بولاية الشلف، فقد شهدت عدة بلديات تدخلات متفرقة لامتصاص مياه الأمطار المتراكمة داخل منازل وطرقات. حيث تدخلت المصالح المعنية ببلدية الشطية لامتصاص المياه. من داخل منزل ومن الطريق بمنطقة D3، إضافة إلى منزل أرضي بالمنطقة 10. كما تم امتصاص المياه من نفق حي بن سونة ببلدية الشلف.

وفي بلدية بني راشد، جرى امتصاص مياه الأمطار من ستة منازل. بمناطق الوقايات، بوهنين وأولاد أحمد.بينما تم ببلدية أولاد فارس امتصاص المياه من خمسة منازل بمنطقة خمس نخلات. كما تدخلت الفرق ببلدية أم الدروع لامتصاص المياه من الطريق العمومي بمنطقة الطوافرية.

وشملت التدخلات كذلك بلدية تاجنة، حيث تم امتصاص المياه. من خمسة منازل بحي 05 جويلية، إضافة إلى بلدية بوزغاية التي عرفت امتصاص مياه الأمطار من ستة منازل بالقرية الفلاحية والجسر الأحمر.

وتبقى مصالح الحماية المدنية في حالة يقظة، تحسباً لأي طارئ قد تسببه التقلبات الجوية، داعية المواطنين. إلى توخي الحيطة والحذر خاصة في المناطق القريبة من مجاري الأودية والطرقات المعرضة لتجمع المياه.