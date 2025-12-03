تقلبات جوية: إخراج سيارتين حاصرتهما المياه وإنقاذ 7 أشخاص

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية إلى غاية الساعة 20:00 من مساء اليوم الحالة العامة إثر التقلبات الجوية.

ووفقا لبيان المديرية سجلت عدة تدخلات إثر التقلبات الجوية الأخيرة عبر 4 ولايات.

وسجلت ولاية الجزائر على مستوى بلدية بئر خادم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة أمام مدخل عيادة متعددة الخدمات بحي الإخوة جيلالي.

بينما ببلدية جسر قسنطينة تم امتصاص مياه الأمطار أمام مدخل محطة القطار. كما تم إخراج سيارة محصورة داخل النفق على متنها 4 أشخاص بسبب تراكم المياه. وأيضا إخراج سيارة محصورة أمام محطة القطار على متنها 3 أشخاص.

بينما بولاية وهران تم ببلدية طفراوي تم امتصاص مياه الأمطار المتجمعة داخل مصنع إثر فيضان واد بوشتر.

وعبر ولاية سعيدة تم امتصاص مياه الأمطار المتجمعة داخل حصيرة بلدية عين الحجر.

وعرفت ولاية سيدي بلعباس امتصاص مياه الأمطار من داخل مزرعة روتي عبد القادر ببلدية مزاورو. كما تم إنقاذ 20 رأسًا من الماشية بسبب ارتفاع منسوب المياه بنفس المزرعة.