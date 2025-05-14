تقلبات جوية.. إخراج سيارتين عالقتين وامتصاص الأمطار من عدة منازل بالمسيلة

نشرت مصالح الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 08سا30د. بولاية المسيلة.

واوضحت المصالح نفسها عبر صفحتها الرسمية على “فايسبوك”، أنه بولاية المسيلة تم على مستوى بلدية المسيلة. عملية امتصاص مياه الأمطار بحي القطب الحضري، وببلدية عين الحجل تم امتصاص مياه الأمطار من 04 منازل. بحي البنك العلمي و 03 منازل بحي الصومام، واخراج شاحنة كانت عالقة بسبب تراكم مياه الأمطار، أما ببلدية سيدي عامر فقد تم اخراج سيارة من واد عرعار بحي 05 جويلية، وببلدية المطارفة سجلت ذات المصالح انهيار جزئي من السقف لمستودع لتربية الديك الرومي و نفوق حوالي 2000 ديك رومي بالمكان المسمى أولاد الولهي.

وببلدية بوسعادة تم اخراج شاحنة ذات مقطورة عالقة بالأوحال بطريق ميطر، وببلدية أولاد عدي تم إخراج سيارة عالقة على متنها شخصين بواد بالمكان المسمى قرية واد الجلايل.

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