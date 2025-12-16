تقلبات جوية.. إخراج 4 سيارات حاصرتها المياه وإنقاذ 3 أشخاص

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من اخراج عدة مركبات كانت عالقة بسبب ارتفاع منسوب المياه وإنقاذ عدة أشخاص، جراء التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات من الوطن.

وحسب الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 08سا00د 2025/12/16، شهدت 3 ولايات عدة تدخلات جراء التقلبات الجوية.

ولاية تمنراست

تم إخراج سيارة على متنها 03 أشخاص كانت عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه واد أراك، ببلدية عين أمقل.

ولاية بسكرة

إخراج 03 سيارات فارغة عالقة بسبب ارتفاع منسوب مياه الأمطار بحي ملاوي - 70 مسكن، ببلدية بسكرة.

وبلدية الوطاية تم امتصاص مياه الأمطار بحي ميموني.

ببلدية جمورة تم امتصاص مياه الأمطار بحي لجوادة.

بلدية أوماش، امتصاص مياه الأمطار بحي الوطية.

بلدية البرانس، امتصاص مياه الأمطار من ابتدائية بومرزوق إبراهيم وبالقرب من مسجد مصطفى بن رمضان.

بلدية أورلال، امتصاص مياه الأمطار من منزل بحي الجعفرية.

بلدية عين زعطوط، امتصاص مياه الأمطار من نزل بحي زعطوط.

ولاية إليزي

بلدية إن أميناس، إخراج حافلة فارغة كانت عالقة بسبب ارتفاع منسوب واد تيبنكورت.

بلدية برج عمر إدريس، امتصاص مياه الأمطار من نزل بحي البرج.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور