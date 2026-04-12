تقلبات جوية.. إرتفاع منسوب المياه وسقوط أشجار بسبب الرياح

تسببت التقلبات الجوية منذ ليلة أمس في ارتفاع منسوب المياه وسقوط أشجار وأعمدة كهربائية بسبب الرياح القوية.

وسجلت وحدات الحماية المدنية، بولاية الجزائر العاصمة، ببلدية القصبة سقوط صفيحتين حديديتين على سطح فندق. و الثانية على سطح عمارة بـ 17 شارع عبود عبد الرحمان، دون تسجيل خسائر بشرية. وفي بلدية القبة سقوط شجرة على سيارة بشارع “محمد باق بن عمر ” ، دون تسجيل خسائر بشرية. أما ببلدية الكاليتوس فتم تسجيل سقوط شجرة على أسلاك كهربائية بطريق الكاليتوس، دون تسجيل خسائر.

وفي ولاية توقرت ببلدية المقارين، تم تسجيل سقوط عمودين و خيطين كهربائيين بكل من حي القبلة و قرية القصور ، دون تسجيل خسائر بشرية. وببلدية الزاوية العابدية تم تسجيل سقوط عمود إنارة عمومية أمام ثانوية هواري بومدين بحي البدر.

أما بولاية بشار، فتم إخراج سيارة عالقة إثر إرتفاع منسوب مياه وادي الأبيض بسبب تساقط الأمطار ، دون تسجيل أي خسائر بشرية. وفي ولاية البليدة ببلدية بوعرفة تم تسجيل إنهيار جزئي لسقف و تشقق الجدران لبناية قديمة دون تسجيل خسائر بشرية.

