تقلبات جوية.. إصابة 5 أشخاص وإنقاذ 9 آخرين

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، الحالة العامة إثر التقلبات الجوية ليوم أمس الثلاثاء على الساعة 23سا30د.

وأوضحت ذات المصالح أن تدخلاتها كانت عبر مختلف الولايات، فببلدية مشرية بولاية النعامة، تم إبعاد سيارة كانت عالقة في الأوحال بواد الكرمة وعلى متنها 06 أشخاص تم إخراجهم في ظروف حسنة.

وببلدية عين الصفراء، تم تسجيل سقوط جدار مسكن بالطابق الأول لبناية سكنية، بحي الصومام، خلف 05 مصابين. من بينهم اتبلغ من العمر 60 سنة تعاني من آلام على مستوى الظهر وأخرى لها حالة صدمة، تم تحويلهن إلى المستشفى المحلي.

أما ببلدية صفيصيفة، تم إبعاد سيارة كانت محصورة بواد حرمل، وكان على متنها 03 أشخاص. دون تسجيل أي خسائر بشرية.

كذلك ولاية تبسة، شهدت عدة مخلفات فببلدية العوينات تم امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بحي السعادة. بالإضافة إلى امتصاص مياه الأمطار من داخل مسكن بقرية المسلولة.

وعلى مستوى ولاية ميلة، سجلت ذات المصالح ببلدية المشيرة، سقوط أجزاء من سقف منزل بقرية خسري سعدون، دون تسجيل أي خسائر بشرية.

