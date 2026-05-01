تقلبات جوية: إنقاذ أشخاص عالقين عبر عدة ولايات وسقوط نخلة على سلك كهربائي

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية مساء اليوم الجمعة إلى غاية الساعة 17:00 الحالة العامة إثر التقلبات الجوية.

وحسب بيان المديرية شهدت ولاية أولاد جلال على مستوى بلدية الشعيبة اخراج شخصين كانا على متن دراجة نارية محصورين. وهذا بسبب ارتفاع منسوب مياه واد لبيض، دون تسجيل خسائر بشرية.

وسجلت ولاية باتنة إخراج 4 أشخاص كانوا عالقين في الوحل على متن دراجتين ناريتين في منطقة غابية (بوحيون) ببلدية تازولت. وجاء هذا على إثر تساقط الأمطار، دون تسجيل خسائر بشرية.

وبولاية الوادي تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من طريق حي 17 أكتوبر وبالقرب من فندق سوف.

بينما بولاية تبسة على مستوى بلدية بئر العاتر تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من منزل أرضي بحي المجاهدين.

في حين شهدت ولاية ورڨلة سقوط نخلة على سلك كهربائي بحي 24 فيفري لاسيليس، دون تسجيل أي خسائر بشرية.