تقلبات جوية: إنقاذ أشخاص عالقين وإزالة أشجار في عدة ولايات

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن الحالة العامة إثر التقلبات الجوية، إلى غاية الساعة الثامنة مساءً (20:00).

ولاية البيض: سجلت الحماية المدنية إنقاذ وإخراج شاحنة عالقة وسط واد قلتة على متنها شخص في حالة جيدة.

ولاية باتنة: امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من 7 منازل بحي 115 ومنزل واحد بحي نواصرية ببلدية الشمرة.

وفي بلدية مروانة تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من الطريق بحي هواري بومدين. وامتصاص مياه الأمطار المتراكمة من مخزن الحبوب والبقول الجافة ومن أمام عمارات 40 مسكن بولفرايس ببلدية أولاد فاضل.

ولاية سعيدة: ببلدية المعمورة تم إنقاذ وإخراج سيارة إسعاف خاصة عالقة وسط واد عبد العظيم على متنها شخص في حالة جيدة.

ولاية المسيلة: تدخلت الحماية المدنية من أجل إزالة 3 أشجار سقطت على الرصيف بحي اشبيليا. والتعامل مع سقوط شجرة أخرى على سيارتين بحي 124 مسكن اشبيليا دون تسجيل خسائر بشرية. مع امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من أمام مصحة الحماديين بحي القطب السكني.

ولاية تيارت: تم ببلدية المهدية امتصاص مياه الأمطار المتراكمة داخل مسكن أرضي وقاعة حفلات بشارع الناظور.