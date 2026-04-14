تقلبات جوية.. إنقاذ طفل حاصرته مياه الأمطار بباتنة

تمكنت مصالح الحماية المدنية بولاية باتنة، من إنقاذ طفل حاصرته مياه الأمطار بالواد المحاذي لمنزله بمشتة لمقام، وامتصاص المياه كذلك من عدة سكنات.

ونشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة إثر التقلبات الجوية التي شهدتها عدة ولايات. من الوطن يوم أمس الاثنين 13 أفريل 2026 الساعة 23سا00د.

ولاية باتنة

ببلدية أولاد سلام، تم إنقاذ طفل حاصرته مياه الأمطار بمشتة لمقام وتم تحويله إلى عيادة أولاد سلام.

ولاية أم البواقي

بلدية عين كرشة:، تم امتصاص مياه الأمطار من داخل (05) خمس منازل سكنية بحي السلام، بالإضافة إلى منزل آخر بشارع غنان السعيد.

وببلدية سوق نعمان، تم امتصاص مياه الأمطار من داخل شقتين بعمارة في الطابق الأرضي بحي 60 سكن.

