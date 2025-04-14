تقلبات جوية.. إنقاذ عائلتين عالقتين داخل سيارتين بالجلفة وبشار

نشرت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة 08سا00د.

حيث تمكن أعوان الحماية المدنية، ببلدية بيرين بولاية الجلفة، من إخراج سيارة عالقة ببركة مائية بحي الهضاب العليا على متنها شخصين. أما ببويرة الأحدب تم إخراج سيارة على متنها 05 أشخاص كانت عالقة بواد الديس اثر ارتفاع منسوب مياه الواد.

أما بولاية بشار، تم إنقاذ عائلة تتكون من ثلاثة أشخاص على متن سيارة كانت عالقة بواد، فيما تم تقديم المساعدة لتلاميذ كانوا على متن حافلة عالقة اثر ارتفاع منسوب مياه واد.

وبولاية برج بوعريريج انهيار جزئي لسقف منزل قديم من الطوب دون تسجيل خسائر بشرية. وبلدية سيدي عامر بولاية المسيلة، تم إنقاذ شخص حاصرته مياه وادي بحي حسيبة بن بوعلي.

كما تم إنقاذ شخص حاصرته مياه وادي بحي حسيبة بن بوعلي ببلدية سيدي عامر بولاية المسيلة، وبلدية ابن سرور، سجلت ذات المصالح سقوط جدار لبناية طور الإنجاز على شخص له جروح خفيفة في انحاء الجسم.

كما شهدت بلدية عين الحجل بولاية تيارت سقوط جدارين دون تسجيل خسائر بشرية.

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