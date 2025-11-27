تقلبات جوية.. إنقاذ 13 شخصًا حاصرتهم الثلوج وإخراج 7 سيارات وشاحنة

كشفت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 على الساعة 19:00، عن تسجيل عدة تدخلات عبر ولايات شرق الوطن نتيجة التقلبات الجوية التي تميزت بتساقط ثلوج وأمطار غزيرة.

في ولاية برج بوعريريج، تدخلت وحدات الحماية المدنية ببلدية جعافرة لإخراج سيارة كانت عالقة وسط الثلوج وعلى متنها ثلاثة أشخاص، تم تأمينهم وإعادة فتح المسار.

وشهدت بلدية مجانة عمليات تدخل مماثلة، تم خلالها إخراج 6 سيارات وشاحنة على متنها 10 أشخاص بالطريق الرابط بين قريتي سوناف ولعوينات، بعد أن حاصرتهم الثلوج بكثافة.

أما بولاية بجاية، فقد قامت المصالح المختصة بامتصاص مياه الأمطار التي غمرت الطريق بحي أدرار ببلدية بجاية، لتسهيل حركة المرور ومنع الانزلاقات. كما تدخلت المصالح ذاتها ببلدية وادي غير، لامتصاص مياه الأمطار التي تسربت إلى داخل مسكنين بقرية ملالة، دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي ولاية الطارف، باشرت الحماية المدنية عملية امتصاص لمياه الأمطار داخل فناء أحد المنازل بقرية بوتلة عبد الله ببلدية عين العسل، حيث تم التخلص من المياه المتراكمة بنجاح.