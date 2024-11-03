تقلبات جوية.. إنقاذ 14 شخصا وإخراج عدة مركبات كانت عالقة بالنعامة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من انقاذ 14 شخصا وإخراج عدة مركبات كانت عالقة بسبب ارتفاع منسبوب مياه الأودية بولاية النعامة.

وأوضحت المصالح نفسها، أنه تم ببلدية مغرار امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل في حي القصر القديم و حي الصحن، و إنقاذ 04 أشخاص (03 نساء و طفل) من مزرعة الحاج شيخ بعد ارتفاع منسوب مياه وادي ، وهم في حالة جيدة. وإخراج شاحنة عالقة في الواد “البشير”، وتم إنقاذ شخص وهو بحالة جيدة.

كما تم ببلدية سفيسيفة إخراج سيارة أجرة عالقة بوادي “فوناسة”، وتم إنقاذ 8 أشخاص وهم بحالة جيدة. أما ببلدية جنين فتمكن أعوان الحماية من إخراج شاحنة عالقة بوادي “فوناسة”، وتم إنقاذ شخص ، وهو بحالة جيدة.

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