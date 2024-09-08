تقلبات جوية.. إنقاذ 26 شخصا حاصرتهم السيول بولايات البيض بشار النعامة

تمكنت مصالح الحماية المدنية، من إنقاذ 26 شخصا حاصرتهم السيول بولايات البيض النعامة وبشار إثر التقلبات الجوية التي شهدتها هذه الولايات.

وفي هذا الاطار، أعلنت مصالح الحماية المدنية بولاية تامنغست، مساء اليوم الأحد، تسجيل شخص مفقود.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الشخص المفقود جرفته مياه واد تانغاكلي ببلدية تامنغست.

وبولاية البيض، تم تسجيل إنحراف شاحنة على متنها شخصين، حيث تم انقاذ واحد، فيما تبقى عملية البحث عن آخر على الطريق البلدي غير مصنف إثر ارتفاع منسوب المياه الأمطار ببلدية مسمغون.

كما تم بنفس الولاية، إنقاذ شخصين في الواد بالمكان المسمى الواد الغربي ببلدية البنود، و إنقاذ شخص على مستوى الطريق الوطني رقم 107 بالمكان المسمى واد ملال ببلدية غاسول.

أما بولاية بشار، فقد تم إنقاذ عائلة متكونة من 8 أشخاص، كانوا محاصرين إثر إرتفاع منسوب مياه واد زرفانة و مياه واد ملياس بالمكان المسمى جنان طار ببلدية بني ونيف.

كما تم أيضا، إنقاذ شخصين محصورين بمياه واد قير بالمكان المسمى جبل قارة بلهامل ببلدية بني ونيف، وإنقاذ عدة أشخاص على متن شاحنة الأشغال العمومية( porte-char) محصورين بمياه واد زقالم ببلدية العبادلة.

وفي ولايـة النعامة، تم إنقاذ عائلتين متكونتين من 7 أفراد داخل مسكن إثر إرتفاع منسوب مياه الأمطار بحي 01 نوفمبر 1954,ببلدية عين الصفراء، و إنقاذ 4 أشخاص داخل منزلين إثر إرتفاع منسوب مياه الأمطار بوسط المدينة ببلدية عين الصفراء، وإنقاذ شخص عالق بالبنك الوطني الجزائري إثر إرتفاع منسوب مياه الأمطار بوسط المدينة ببلدية النعامة.